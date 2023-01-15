Абу-Даби, 15 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 января прибыл с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

По данным пресс-службы, Алиев прибыл по приглашению президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Самолёт приземлился в Абу-Даби.

«Президента Ильхама Алиева встретили министр юстиции Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Султан бен Авад ан-Нуайми и другие официальные лица», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ в 2022 году достиг $50 млн, что на 25% больше, чем годом ранее. В азербайджанском парламенте действует рабочая группа по сотрудничеству с Абу-Даби.