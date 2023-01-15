Кременная, ЛНР, 15 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 15 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Уточняется, что обстрел Кременной со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённые пункты Пантелеймоновка, Щахтёрск и Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны киевскими нацистами.