Абу-Даби, 15 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В Объединенных Арабских Эмиратах в настоящее время реализуют 11 проектов в сфере зелёной энергетики. Несмотря на то, что в стране имеются большие запасы нефти, она является одним из мировых лидеров в использовании возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил 15 января в интервью ИА ОАЭ министр энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Он отметил, что общая сумма инвестиций в проекты в сфере зеленой энергетики составляет 159 млрд дирхамов ($43 млрд). Часть проектов уже завершена, остальные находятся на стадии строительства. Помимо этого, ведутся ещё десять проектов по производству зеленого водорода. Из них семь — находятся в стадии разработки.

По словам министра, объем производства чистой энергии в ОАЭ в 2021 году достиг более 7 тыс. МВт. В 2021 году из всего объема произведенной электроэнергии 19,63% составила «чистая энергия», в том числе 12% — из возобновляемых источников.