Молдавия, 15 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Боевая часть ракеты, снаряжённая примерно 80 килограммами взрывчатого вещества, которая была найдена на севере Молдавии, будет уничтожена на месте. Об этом 15 января сообщили в министерстве обороны Молдавии.

Министерство обороны Молдавии Боевая часть ракеты найденная на севере Молдавии

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«Впоследствии военные сапёры совместно со специалистами уполномоченных учреждений уничтожат на месте взрывчатку в условиях максимальной безопасности», ― говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время представители специализированных служб министерств обороны и внутренних дел прилагают все усилия для обеспечения безопасности местного населения.

В минобороны призвали граждан следовать всем рекомендациям властей, чтобы избежать любых инцидентов, которые могут поставить под угрозу их безопасность и жизнь.

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Как сообщало ИА REGNUM, обломки ракеты были обнаружены пограничным патрулём 14 января на границе с Украиной у населённого пункта Ларга Бричанского района Молдавии. В пресс-службе министерства обороны Молдавии сообщили, что военнослужащими не было зафиксировано никакого нарушения воздушного пространства республики.

Правоохранители оцепили район падения обломков ракеты, на место была направлена группа сапёров. По данным МВД республики, утром 15 января в районе Бричаны была найдена боевая часть снаряда, снаряжённая примерно 80 кг взрывчатого вещества.