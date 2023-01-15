Могадишо, 15 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Восемь человек погибли при взрывах автомобилей в Сомали, сообщает портал Garowe Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Инцидент произошел в провинции Хиран в центре Сомали 14 января. Сообщается также, что ранения получили более 25 человек. Со слов очевидцев, в результате повреждены несколько зданий, среди них — главная мечеть.

Уточняется, что ответственность за произошедшие три взрыва взяла на себя радикальная сомалийская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что группировка связана с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В начале января сомалийская группировка подорвала два автомобиля, в результате инцидента погибли 35 человек.