Донецк, 15 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Населённые пункты Пантелеймоновка, Щахтёрск и Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны киевскими нацистами. Об этом 15 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ДНР

Отмечается, что обстрел Широкой Балки со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:20 ВСУ выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня по Шахтёрску и в 13:00 — восемь снарядов калибра 155 мм по Пантелеймоновке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле боевиками киевского режима города Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) был ранен сотрудник животноводческого комплекса.