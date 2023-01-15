Латвия, 15 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Даугаве (Западная Двина) снизился, но все ещё представляет угрозу для города Екабпилса, затопленного на днях. Как отмечают экстренные службы, накануне, 14 января, он был самым высоким с начала разлива реки, пишет агентство LETA.

(сс) Edgars Šulcs Вид на реку Даугаву с воздуха. Екабпилс, Латвия

Отмечается, что власти города оценивают ситуацию как серьезную, но стабильную. Ведутся работы по укреплению дамбы, прорванной накануне. Они не прекращались даже в ночное время. Из-за подтопления жилых домов в городе проводили эвакуацию жителей из опасных районов.

Ранее сообщалось, что латвийский город Екабпилс оказался под угрозой подтопления из-за превышения уровня воды в реке Даугава 8,9 метра. Работы по укреплению дамбы продолжались с 12 января, однако ситуация ухудшалась.

Глава парламента созвал заседание совета по кризисному управлению, где будут обсуждать ситуацию в Екабпилсе, на 11:00 15 января. Между тем многих жителей города охватила паника, они вспоминали, что в 1981 году в Екабпилсе при наводнении был зафиксирован самый высокий уровень воды в истории Латвии — 8,97 м.