Москва, 15 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. 34-летний экс-нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба с большой долей вероятности, как утверждает «РБ Спорт», станет игроком московского «Торпедо».

Дарья Драй ИА REGNUM Артём Дзюба

Отмечается, что руководство «Торпедо» еще не приняло окончательного решения по подписанию контракта с Дзюбой, но в клубе склоняются к одобрению трансфера.

После 17 сыгранных туров Мир Российской Премьер-Лиги 2022/23 «Торпедо», одержав лишь одну победу и набрав шесть очков, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

С ноября 2022 года Артем Дзюба после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор» находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины Михаил Мудрик в ближайшее время перейдет из «Шахтера» в «Челси». Лондонский клуб заплатит за трансфер украинского футболиста 100 миллионов евро.