Кабул, 15 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. В Афганистане убита экс-депутат парламента страны. Об этом сообщает Dana. ir.

EPA/STRINGER/ТАСС Кабул

Уточняется, что бывший член парламента Афганистана Мурсаль Набизаде была застрелена утром 15 января в результате нападения неизвестных. По данным издания, её брат также был серьёзно ранен.

Представитель полиции террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халид Задран подтвердил, что Набизаде была убита в своём доме в Кабуле. Он также сообщил, что начато расследование инцидента.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в центре Кабула прогремел взрыв. Ответственность за нападение, в результате которого погибли и получили ранения более 40 человек, на себя взяла группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).