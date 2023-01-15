Тбилиси, 15 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В Грузии скончался советский и грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен Вахтанг Кикабидзе. Об этом15 января сообщает телеканал «Мтавари архи».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вахтанг Кикабидзе

Подробности смерти не сообщаются. Кикабидзе на момент смерти было 84 года.

Напомним, после ухудшения отношений России и Грузии, когда Москва в августе 2008 года вмешалась в грузино-осетинский конфликт, Кикабидзе занял антироссийскую позицию.

На выборах в парламент Грузии в 2020 году певца включили первым номером в список от партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.