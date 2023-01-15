Катманду, 15 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. На данный момент найдены тела 29 погибших в результате крушения самолёта авиакомпании Yeti Airlines в Непале и несколько выживших, которые доставлены в медучреждения. Об этом 15 января сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местного чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

«Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение», — сказал он.

Вместе с тем ранее непальские СМИ сообщили о гибели всех 72 человек, в число которых входили четыре члена экипажа, которые находились на борту разбившегося около города Покхары в Непале самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал выразил свои соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета ATR 72, на борту которого находились 72 человека.