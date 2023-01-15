Иркутск, 15 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Пешеходный мост через реку Снежную построят в Иркутской области в 2023 году, сообщает официальный портал Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Существующий пешеходный мост находится в аварийном состоянии, поэтому принято решение в первую очередь сделать временный переход, которым будут пользоваться жители во время строительства нового моста», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

По оценкам, стоимость строительных работ составит 106 млн рублей. Средства выделены из областного и местного бюджетов. Реализация проекта находится на особом контроле губернатора области. Завершить строительство моста планируют осенью 2023 года.

Ранее местные жители обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой построить пешеходный мост через реку Снежную. По поручениям президента, в Иркутской области реализуют ещё два проекта: капитальный ремонт подъезда к селу Большая Елань и строительство автомобильного моста через реку Куту.