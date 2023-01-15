Самара, 15 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В Саратовской области автоавария унесла жизни двух человек. Как сообщили в областной службе спасения, сообщение о ДТП поступило в службу «112» в 10:21 (09:21 мск) 15 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Уточняется, что в Гагаринском районе вблизи посёлка Красный Октябрь произошло столкновение КамАЗа и автомобиля Lada.

Водитель и пассажиры легковушки оказались заблокированными в машине. Их пришлось извлекать при помощи гидравлического инструмента.

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В результате два человека, находившиеся в «Ладе», погибли, ещё один пострадал. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали медики центра медицины катастроф.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря прошлого года жертвами двух ДТП в Самарской области стали девять человек. Так, пять человек погибли на 867-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сызранском районе при столкновении автомобиля «Лада-Калина» и КамАЗа. В автоаварии на 1176-м км автодороги М-5 «Урал» в Камышлинском районе погибли четыре человека. Здесь столкнулись ВАЗ и грузовик Volvo.