Ровно, Украина, 15 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день весь периметр границы с Белоруссией в Ровенской области Украины, захваченной киевским режимом, заминирован. Об этом 15 января сообщил прокиевский глава региона Виталий Коваль в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован», — написал он в своём сообщении, добавив, что на севере Ровенской области находятся «сплошные леса и болота».

Кроме того, Коваль отметил, что также на севере региона ведётся возведение инженерных и фортификационных сооружений, в котором принимают участие местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января заместитель командующего белорусскими ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко заявил, что Военно-воздушные силы и системы ПВО Белоруссии готовы к «любому развитию сюжета» и предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.