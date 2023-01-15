Архангельск, 15 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Самолёт санавиации направлен в Нарьян-Мар из Архангельска, чтобы забрать двух пострадавших при крушении 9 января самолёта Ан-2 пассажиров, пишет 15 января глава региона Александр Цыбульский в своём телеграм-канале.

Максим Киселев/ТАСС Санавиация

Александр Цыбульский «Наши медики и авиаторы доставят ещё двух пострадавших 9 января при крушении самолёта Ан-2 в НАО».

По словам главы региона, врачи оценивают состояние этих людей как стабильное, их перелёт медики одобрили. В аэропорту будут ждать машины скорой помощи, которые доставят людей в Архангельскую областную клиническую больницу, где всё готово для их приёма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января вылетевший из Нарьян-Мара самолёт не долетел до посёлка Каратайка, совершив жёсткую посадку в десяти километрах от местного аэродрома.

В результате погибли два человека, остальные десять получили травмы. 10 января в Архангельск уже вернулся один пострадавший в этой авиакатастрофе: его доставили в аэропорт Васьково.