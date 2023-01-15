Тбилиси, 15 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Тбилиси не будет поставлять Киеву военную помощь. Так же, как и любой другой стороне конфликта. Об этом заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

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«Грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние», — приводит «Sputnik Грузия» слова вице-премьера.

Поэтому, подчеркнула она, Тбилиси «не окажет помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта, тем более что […] речь идёт о передаче такого оружия», которое Грузия приобрела.

Цулукиани также назвала прискорбным тот факт, что продолжаются попытки вовлечь Грузию в конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский временный поверенный в делах в Грузии Андрей Касьянов заявил, что грузинские власти отказались вернуть Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук», переданные Тбилиси украинской стороной в 2008 году.

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В США считают, что такие требования к Грузии со стороны Киева свидетельствуют о том, что киевский режим начинает падать духом.

Депутат грузинского парламента из движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили подчеркнул, что требование Киева к Тбилиси отправить на Украину комплексы «Бук» и «Джавелин» подтвердило, что есть силы, которые планируют столкнуть Грузию с Россией.