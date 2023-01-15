Оха, Сахалинская область, 15 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Школы городского округа Охинский в Сахалинской области переходят на дистанционный режим обучения. Причиной стали сильные морозы, установившиеся в регионе. О переводе школьников на «удалёнку» сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Евгений Михлик.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

На такой формат обучения временно переводятся учащиеся семи школ с первого по 11-е классы включительно — всего более 2,6 тыс. человек.

«В связи с низкой дневной температурой воздуха 16 января 2023 года вводится дистанционное обучение в семи муниципальных общеобразовательных учреждениях Охинского района для обучающихся 1–11-х классов 1-й и 2-й смен (2639 человек)», — говорится в сообщении Михлика.

По данным синоптиков, с 15 января ночные температуры в Охинском городском округе опустятся ниже — 30 градусов, 17 января днем в регионе будет отмечаться до минус 30, ночью — до минус 39 градусов.