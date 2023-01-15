Лондон, 15 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Фланговый нападающий «Шахтера» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик в ближайшее время официально станет игроком лондонского «Челси». Об этом 15 января сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Adam Starszynski/Global Look Press/Keystone Press Agency Михаил Мудрик

Отмечается, что на данный момент 22-летний Мудрик проходит в Лондоне медицинский осмотр. «Челси» заплатит «Шахтеру» около 100 миллионов евро за трансфер украинского нападающего.

Контракт Михаила Мудрика с «Челси» будет рассчитан на семь лет до конца сезона 2029/30, а зарплата составит 7,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне нападающий сборной Украины принял участие в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина в 2023 году может провести пять товарищеских матчей.