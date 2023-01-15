Луганск, 15 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. При обстреле боевиками киевского режима города Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) был ранен сотрудник животноводческого комплекса. Об этом 15 января рассказали в силовых структурах ЛНР.

Александр Река/ТАСС Сватово

Как отметил представитель силовых структур региона, слова которого приводит ТАСС, ВСУ обстреляли животноводческое хозяйство.

«Легкие осколочные ранения получил сторож. Его доставили в лечебное заведение и оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации отказался», — сказал он.

Кроме того, представитель силовых структур ЛНР уточнил, что в результате обстрела получили повреждения телятник и сенник, а также сгорела большая часть заготовленного для животных на зиму корма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка и Горловка подверглись обстрелам со стороны войск киевского преступного режима.