София, 15 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Читатели болгарской газеты «Факти» прокомментировали призыв Владимира Зеленского поставлять Киеву танки. Ряд из них критически отнесся к этому призыву, объяснив свое мнение тем, что к решению конфликта на Украине поставки западного вооружения не приведут, а лишь усугубят ситуацию.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коза

Некоторые читатели осмеяли этот призыв. В частности, один из комментаторов предложил поставлять коз вместо танков.

«У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!» — посмеялся читатель.

Многие из комментаторов отметили, что в планы НАТО не входит спасение украинского народа, Запад интересуют лишь доходы, полученные от поставок оружия, а расплачиваться за кредиты Киеву будут простые украинцы.

Напомним, глава киевского террористического режима Владимир Зеленский призвал Запад не жалеть танков для Украины. С таким призывом он выступил 11 января в ходе совместной пресс-конференции во Львове с президентом Польши Анджеем Дудой.

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