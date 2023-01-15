Катманду, 15 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Правительство Непала объявило понедельник, 16 января, днем траура в связи с крушением пассажирского самолета ATR 72, на борту которого находились 72 человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Правительство объявило понедельник государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы», — сообщает портал Online Khabar 15 января.

На борту пассажирского судна находились 15 иностранцев, среди которых пятеро индийцев, четверо россиян, двое корейцев, по одному — пассажиры из Франции, Австралии, Аргентины и Ирландии.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на международный аэропорт города Покхары сообщило, что трое выживших при авиакатастрофе доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.