Луганск, 15 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник поздравил сотрудников Следственного комитета Российской Федерации с годовщиной образования и поблагодарил за работу в Донбассе. Соответствующее заявление врио главы ЛНР опубликовал в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В этих условиях Следственный комитет России стал для жителей Донбасса надеждой на торжество справедливости и наказание военных преступников», — уточнил Леонид Пасечник.

Врио главы ЛНР выразил уверенность, что с самоотдачей, настойчивостью и принципиальностью сотрудников СК РФ от наказания не уйдет ни один нацистский преступник.

«Уважаемые сотрудники Следственного комитета! Примите искренние слова благодарности за то, что отстаиваете честь и достоинство, права и свободы жителей Луганщины, грубо попранные киевским режимом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день следственным комитетом возбуждено более 2000 уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов. Кроме того, потерпевшими признаны более 118 тысяч жителей Донбасса.

Следственный комитет Российской Федерации отмечает 15 января 12-ю годовщину своего образования.