Иркутск, 15 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Отбывающий пожизненное наказание в колонии строгого режима за убийство более 80 женщин «ангарский» маньяк Михаил Попков заявил, что не прочь отправиться в зону действия специальной военной операции.

Франсиско Гойя. Сатурн, пожирающий своего сына (фрагмент). 1819–1823

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В беседе с «Вести Иркутск» он признался, что его мечта ― попасть в армию. Он считает, что полученная им ранее военная специальность будет достаточно востребована.

Однако осуждённый предпочёл бы дождаться весны, переждав самые сильные февральские холода. Преступник посетовал, что зимой человеку пришлось бы отправиться из теплого помещения в холодную траншею на мороз.

«Для меня морозы — хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился», — сказал Попков, отметив, что ему это, может, никто и не предложит.

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Он также добавил, что будет не совсем искренне с его стороны сказать, что у него есть такое желание [отправиться в зону СВО].

«Всё-таки потому, что это не компьютерная игрушка и не книжка художественная», ― пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил Попкова ко второму пожизненному сроку лишения свободы за убийство 81 женщины.

4 июня 2021 года Попкову был вынесен третий приговор. За убийство женщин «ангарскому» маньяку прибавили ещё почти 10 лет колонии.

В июле 2020 гола осуждённый, отбывающий наказание за убийства более 80 женщин, был этапирован в СИЗО-1 Иркутска. Необходимость в этом возникла в связи со вновь открывшимися обстоятельствами: Попков написал явки с повинной в совершении ещё ряда преступлений в Ангарске. Своим сокамерникам преступник хвастался, что у него жертв больше, чем у Чикатило.