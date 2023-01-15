Алма-Ата, Казахстан, 15 января, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Алма-Ате более трёх часов бушует пожар, разгоревшийся утром 15 января на складе возле рынка. Об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям бывшей столицы Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным ведомства, пожарные работают «по повышенному рангу». К тушению привлекли 91 спасателя. Борьбу с огнём осложняет то, что на объекте обрушились конструкции, а ближайший пожарный гидрант оказался неисправен.

«В этой связи обеспечена подача воды: протянуты магистральные линии от прибывших пожарных автоцистерн, организован забор воды из ближайшего пожарного водоема, задействована техника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что используется 23 единицы техники. Вертолёты для тушения не применяют, так как источники воды для них покрыты льдом. По последним данным, пожар удалось локализовать.

В ведомстве отметили, что ответственность за исправность пожарного гидранта несет владелец объекта, где он установлен.