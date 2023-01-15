Пекин, 15 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В северо-восточной провинции Ляонин в Китайской Народной Республике на химическом предприятии в воскресенье, 15 января, произошел взрыв. Об этом сообщает информационный портал Sina.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По данным источника, взрыв прогремел на химическом заводе в городском округе Паньцзинь, после чего начался крупный пожар. Отмечается, что на данный момент прибывшие на место ЧП пожарные занимаются тушением пожара и разбором завалов.

Государственные СМИ Китая пока не называют причины произошедшего взрыва и не уточняют информацию о количестве пострадавших.

12 января в городе Ла-Салле штата Иллинойс на химическом заводе компании Carus Chemical вспыхнул сильный пожар.