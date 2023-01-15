Катманду, 15 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Два человека выжили при крушении пассажирского самолёта авиакомпании Yeti Airlines около города Покхары в Непале. Об этом 15 января сообщил источник в международном аэропорту города.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

«Два непальца в больнице в крайне тяжелом состоянии», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее непальские СМИ сообщили о гибели всех 72 человек, в число которых входило четыре члена экипажа, которые находились на борту самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал выразил свои соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета ATR 72, на борту которого находились 72 человека.