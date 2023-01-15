Кейптаун, 15 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В ЮАР при падении легкого самолета погибли три человека, передает местная радиостанция SABC.

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Трагедия произошла в пригороде Йоханнесбурга 15 января. Уточняется, что выживших в авиакатастрофе нет. На месте трагедии работают специалисты местной службы гражданской авиации.

Причины случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Непале упал пассажирский самолет ATR 72, на борту которого находились 72 человека. Свои соболезнования в связи с трагедией выразил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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