Вашингтон, 15 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Свежий боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» подвергся критике со стороны соотечественников. Режиссёру придётся выслушать немало жёстких заявлений, поскольку отрицательные персонажи в картине — украинцы, пишет кинокритик Колин Биггс в статье для That Shelf.

Цитата из к/ф Операция «Фортуна»: Искусство побеждать. реж Гай Ричи. 2023г. США, Китай, Турция

Напомним, Ричи начал снимать «Операцию «Фортуна» осенью 2020 года. В прокат фильм вышел только 6 января 2023 года, поскольку его премьеру откладывали — сначала из-за пандемии, потом — из-за украинской темы.

Daily Mail сообщала, что премьера фильма должна была состояться в июне, но из-за спецоперации России на Украине её перенесли: планировалось убрать из фильма упоминания об украинских гангстерах. В итоге этого не произошло, и теперь, полагает Биггс, Ричи придётся выслушивать критику.

«Перенос выхода фильма с 2022 на 2023 год несколько смягчает ситуацию, хотя нежелание менять национальность головорезов вызовет критику», — пишет Биггс. По его мнению, за год вполне можно было это сделать, так что «странно, что Ричи сохранил всё как есть».