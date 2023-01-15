Афины , 15 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Факты коррупции, которые приписываются главе генштаба Греции Константиносу Флоросу, являются лживыми. Они направлены на подрыв морального авторитета чиновника в сложное для Греции время. Так прокомментировал Генеральный штаб национальной обороны Греции статью газеты Documento.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Как утверждалось в материале издания, глава генштаба якобы приобрел дом в афинском районе Папагу за €1,2 млн, при этом половина из них была выплачена «черным налом».

«Операция по подрыву морального авторитета и честности начальника генерального штаба в особенно критический для страны момент явно мотивирована и служит чужим интересам», — сказано в сообщении генштаба, опубликованном вечером 14 января в газете Efimerida ton Syntakton.

Ранее сообщалось, что начальник генштаба Флорос якобы стал объектом слежки со стороны Национальной службы разведки (EYP), поэтому он ответил на обвинения в коррупции, однако умолчав о главном — о слежке со стороны EYP.

По этому поводу греческая оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» призвала премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса объяснить, велась ли слежка за Флоросом и имеются ли факты по поводу дома, купленного на «черный нал», или имеет место шантаж начальника генштаба из-за решений, «касающихся вооружений на миллиарды долларов».

Ранее сообщалось, что в Греции весной 2023 года состоятся выборы в парламент. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил о своих планах участвовать в них от области Эврос.