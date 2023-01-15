Катманду, 15 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал выразил свои соболезнования в связи крушением в воскресенье, 15 января, пассажирского самолета ATR 72, на борту которого находилось 72 человека.

Цитата из видео. Непал. 2023 Падение самолета Yeti Airlines 15.01.2023

«Я глубоко опечален трагическим крушением самолета Yeti Airlines, который летел из Катманду в Покхару», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Twitter.

Как передавал портал Online Khabar, все 72 человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли в результате авиакатастрофы.

Ранее премьер-министр созвал экстренное заседание правительства в связи с крушением самолета, а также поручил МВД, сотрудникам СБ и правительственным учреждениям провести спасательные операции.