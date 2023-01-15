Донецк, 15 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка и Горловка подверглись обстрелам со стороны войск киевского преступного режима. Об этом 15 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Уточняется, что обстрел Кировского и Петровского районов Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:25 ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 152 мм по Горловке и в 11:55 — пять снарядов натовского калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики киевского нацистского режима обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) снарядами натовского калибра.