Москва, 15 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Непала Бидхье Деви Бхандари телеграмму, в корой выразил соболезнования в связи с крушением самолета у города Покхара, сообщает сайт Кремля.

Цитата из видео. Непал. 2023 Падение самолета Yeti Airlines 15.01.2023

Владимир Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта под городом Покхара», говорится в телеграмме.

Борт авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение 15 января при взлёте в международном аэропорту Покхары. На борту воздушного судна находились 72 человека, никто не выжил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети появились кадры падения пассажирского самолёта непальской авиакомпании Yeti Airlines, который потерпел крушение у города Покхары.

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