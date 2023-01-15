Симферополь, 15 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту 17 января планируется закрыть на пять часов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России в телеграм-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Автомобили на Крымском мосту

«В 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мост закроют для того, чтобы провести ремонтно-восстановительные работы. Водителям рекомендовано следить за сообщениями и заблаговременно планировать поездки.

Напомним, ранее движение на Крымском мосту временно останавливали 14 января. Планировалось проводить работы до 16:00, их закончили раньше срока, движение возобновили в 12:10.