Рамалла , 15 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Один палестинец скончался в результате стрельбы, открытой израильскими силовиками. Инцидент произошёл недалеко от города Рамаллы, административного центра Западного берега реки Иордан. Об этом сообщили в минздраве Палестины, передаёт агентство ‎Wafa.

Иван Шилов ИА REGNUM

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По словам очевидцев, израильские военные застрелили мужчину после того, как он вступил с ними в словесную перепалку. Они вынудили его выйти из автомобиля, затем открыли стрельбу.

Пострадавший был доставлен в Палестинский медицинский комплекс в Рамалле, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Мужчина скончался от полученных серьёзных ран.

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Отмечается, что, учитывая последний случай, с начала года число «жертв израильской агрессии» возросло до 13, включая троих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года военнослужащие армии Израиля застрелили палестинца, который нанёс ножевое ранение их сослуживцу на Западном берегу реки Иордан. Инцидент произошёл на военной заставе недалеко от города Хеврона.