Омск, 15 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. По факту гибели женщины с тремя детьми при пожаре в Омской области следственный комитет по региону в воскресенье, 15 января, возбудил уголовное дело.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины с тремя детьми по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что инцидент произошел 15 января в частном доме в деревне Белоусовка Павлоградского района. По предварительным данным, неисправность электропроводки могла стать причиной пожара.

Ранее сообщалось, что ночью на 15 января в Самарской области на продовольственном рынке в городском округе Кинель в Самарской области произошел крупный пожар.