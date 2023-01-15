Тбилиси, 15 января, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Потолок цен на медицинские препараты введён в Грузии, сообщили 15 января в пресс-службе грузинского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В ведомстве пояснили, что аптеки должны будут до конца этого месяца пересмотреть цены на лекарства и привести их в соответствие с новыми правилами.

Правила прописаны в законе «О медикаментах и фармацевтической деятельности» и предполагают существование референтной оптовой цены и референтной розничной цены на лекарства.

Референтная цена — это максимально возможная цена на препарат вместе с наценкой. Цены устанавливает минздрав Грузии: для розничной цены — свой потолок, для оптовой — свой.

В минздраве также добавили, что потолок цен действует с сегодняшнего дня — с 15 января. Референтные цены введены пока только для тех препаратов, которые необходимы для лечения хронических заболеваний.