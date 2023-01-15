Москва, 15 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Видеозапись учений призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации экипажей танков в Забайкальском крае опубликовало 15 января Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как мобилизованные загружают в свои боевые машины боекомплект, оперативно садятся в них, выдвигаются на заданные позиции и производят стрельбы.

«Экипажи танков Т-72Б3 оттачивают своё мастерство в вождении гусеничной техники, обнаружении и уничтожении целей», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Токмакском районе Запорожской области был уничтожен схрон с противотанковыми ракетами, расположенный в землянке.