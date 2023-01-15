Ставрополь, 15 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В автомобильной аварии, произошедшей 15 января в Ставропольском крае на трассе Ессентуки — Бекешевская — Суворовская, погибли два человека и трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло на 48-м километре дороги в Предгорном округе в 08:48.

Согласно предварительным данным, легковой автомобиль «Тойота» при повороте налево создал помеху автомобилю «Вольво», водитель которого, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение «Вольво» с «Нивой-Шевроле».

«От полученных травм скончались 41-летний водитель и 37-летний пассажир «Нивы», жители села Новоблагодарного. Ещё два пассажира «Нивы» и водитель «Вольво» доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водителя «Тойоты» за последние два года восемь раз привлекали к ответственности за нарушение скорости. Водитель «Вольво» не является злостным нарушителем правил дорожного движения.