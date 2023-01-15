Село Доброе, Липецкая область, 15 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Два автомобиля столкнулись вечером 14 января на трассе в Липецкой области. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточняется, автоавария произошла около 19:00 на девятом километре автодороги Доброе — Мичуринск в Добровском районе. В результате столкновения автомобилей ВАЗ 2107 и Kia Soul погибли 18-летний водитель ВАЗ 2107 и две женщины — пассажирки Kia Soul, 83 и 80 лет.

Доставлена в больницу с травмами 17-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Медпомощь потребовалась и водителю иномарки — 58-летней жительнице Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины ДТП.