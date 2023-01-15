Париж, 15 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Мэрия Парижа выступила с инициативой создания уличного кодекса, который расскажет как себя вести и как муниципальная полиция должна наказывать тех, кто не соблюдает правила. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в интервью газете Lе Parisien.

Константин Коровин. Париж. 1907

По её словам, уличный кодекс может быть представлен уже в июне 2023 года.

Кроме того, Анн Идальго планирует провести референдум о запрете свободной аренды электросамокатов. По заявлению мэрии Парижа, во французской столице есть реальная проблема со свободной арендой.

«Я задам вопрос парижанам на голосовании, которое состоится 2 апреля, чтобы выяснить, чего они хотят», — заявила Анн Идальго, уточнив, что перед жителями будет стоять вопрос: продолжать или нет эксплуатацию самокатов со свободной арендой.

Сама мэр Парижа выступает за отмену свободного проката электросамокатов, так как с увеличением числа скутеров, велосипедов и самокатов на улицах города воцарился «закон джунглей».

«В итоге самым уязвимым оказывается пешеход», — заявила мэр Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2023 года в России вступят в силу изменения в Правилах дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах.

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