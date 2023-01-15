Катманду, 15 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Пассажирский самолет ATR 72, потерпевший крушение в Непале у города Покхары, мог упасть на населенный пункт. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает новостной портал Online Khabar.

जनक राज भट्ट Покхара. Непал

По информации источника, пилот разбившегося пассажирского судна направил лайнер в сторону ущелья реки Сети, таким образом предотвратив падения на населенный пункт.

После авиапроисшествия посол Российской Федерации в Непале в интервью агентству ТАСС подтвердил информацию о гибели четырех граждан России в авиакатастрофе.

Ранее в Сети появились кадры падения пассажирского самолета ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines.