Дамаск, 15 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Отношения между Сирией и Турцией могут нормализоваться только после того, как Анкара положит конец своему военному присутствию в Сирийской Арабской Республике. Об этом 14 января на пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом заявил министр иностранных дел САР Фейсал Микдад, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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«Мы не можем говорить о нормализации отношений с Турцией в условиях продолжающейся турецкой оккупации сирийских районов», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что для начала сближения «оккупация должна быть прекращена».

Ещё одним препятствием на пути возвращения двусторонних связей в нормальное русло глава МИД Сирии назвал вопрос о террористических формированиях. Он подчеркнул, что их деятельности «должен быть положен конец». В свою очередь, по словам дипломата, сирийские войска возьмут на себя функцию «основного гаранта безопасности и национального суверенитета».

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Микдад также заявил, что встреча между президентом Сирии Башаром Асадом и турецким руководством зависит от устранения этих препятствий.

В свою очередь, глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран «доволен диалогом, происходящим между Сирией и Турцией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийский президент Башар Асад заявил, что Дамаск поддерживает трёхсторонние переговоры с представителями Москвы и Анкары, ожидая, что это поможет прекратить оккупацию северных регионов Сирии.