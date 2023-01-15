Сватово, ЛНР, 15 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Боевики киевского нацистского режима обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) снарядами натовского калибра. Об этом 15 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Сватово со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 07:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Также отмечается, что в данный момент уточняются данные о пострадавших и повреждениях в результате обстрела.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два мирных жителя погибли в результате обстрела киевскими нацистами посёлка Новопсков в Луганской Народной Республике из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.