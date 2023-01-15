Лондон, 15 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Вооружая нацистский режим в Киеве, сложно добиться деэскалации конфликта на Украине, заявил 15 января лидер британской партии «Наследие» Дэвид Картен.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

Комментируя планы британского премьер-министра Риши Сунака передать на вооружение ВСУ танки Challenger 2, глава партии напомнил, что Лондон заявлял о желании остановить конфликт на Украине, но на деле получается всё иначе:

«Правительство Великобритании должно попытаться деэскалировать конфликт, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе Сунака заявили, что Киеву планируется поставить 14 танков Challenger 2. Сделано это будет в ближайшее время, а также планируется обучить украинских боевиков воевать с помощью этой бронетехники.

Challenger 2 специалисты относят к наиболее тяжёлым танкам, производимым на Западе. В СМИ упоминаются случаи, когда Challenger 2 получал десятки попаданий из противотанковых гранатомётов без пробития брони. Танки эти применялись при ведении боевых действий в Косово и в Ираке.