Пекин, 15 января, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Китайскую Народную Республику продолжать предоставлять ей актуальные сведения о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, говорится в сообщении штаб-квартиры ВОЗ в Женеве 15 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Отмечается, что, несмотря на то, что на прошедшей пресс-конференции китайские официальные лица предоставили ВОЗ всю необходимую информацию о COVID-19, Всемирная организация здравоохранения попросила Китай продолжать передавать актуальную информацию.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Японии за сутки унес жизни рекордного числа жителей. По данным агентства Kyodo, 524 человек за сутки умерли от COVID-19.