ВОЗ просит Китай продолжать предоставлять актуальные сведения о COVID-19
Пекин, 15 января, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Китайскую Народную Республику продолжать предоставлять ей актуальные сведения о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, говорится в сообщении штаб-квартиры ВОЗ в Женеве 15 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Тест на COVID-19
Отмечается, что, несмотря на то, что на прошедшей пресс-конференции китайские официальные лица предоставили ВОЗ всю необходимую информацию о COVID-19, Всемирная организация здравоохранения попросила Китай продолжать передавать актуальную информацию.
Ранее сообщалось, что коронавирус в Японии за сутки унес жизни рекордного числа жителей. По данным агентства Kyodo, 524 человек за сутки умерли от COVID-19.