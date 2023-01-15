Мурманск, 15 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Мурманской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На федеральной трассе Р-21 «Кола» столкнулись три автомобиля, травмы получили пять человек.

«14 января в 17:54 мск поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1237-м км федеральной дороги Р-21 «Кола», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.