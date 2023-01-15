Луганск, 15 января, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Два мирных жителя погибли в результате обстрела киевскими нацистами посёлка Новопсков в Луганской Народной Республике из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 15 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что обстрел Новопскова со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 07:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS.

«В результате обстрела погибли два мирных жителя, 1981 и 1982 годов рождения», — говорится в сообщении и добавляется, что также при обстреле был разрушен один жилой дом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что в настоящее время Следственным комитетом РФ было возбуждено свыше 2 тысяч дел в отношении украинских националистов.