Кишинёв, 15 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Сапёры и правоохранительные органы продолжают работу на месте падения ракеты на территории Молдавии на границе с Украиной. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, во время осмотра места происшествия утром 15 января была обнаружена боевая часть снаряда со взрывчатым веществом. Его количество оценивается примерно в 80 кг.

mai. gov. md В Молдавии обнаружили обломки ракеты с 80 кг взрывчатки

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В этой связи группе инженеров из отдельного батальона «Кодру» национальной армии поручено всестороннее обследование и определение способа, который поможет устранить опасность. Кроме того, был увеличен радиус оцепления этого района.

«Утром полицейские патрули проинформировали жителей населённых пунктов Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, введённой властями для защиты», ― говорится в сообщении на сайте правоохранительного ведомства.

В МВД также добавили, что о наличии взрывчатого вещества в боевой части найденной ракеты была проинформирована украинская сторона.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 января на границе с Украиной у населённого пункта Ларга Бричанского района Молдавии пограничным патрулём были обнаружены обломки очередной ракеты.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение неуважением к суверенитету Молдавии и нарушением воздушного пространства страны. При этом в пресс-службе министерства обороны Молдавии сообщили, что военнослужащими не было зафиксировано никакого нарушения воздушного пространства республики.

Правоохранители оцепили район падения обломков ракеты, на место была направлена группа сапёров.