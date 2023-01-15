Тверь, 15 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Скончался на 82-м году жизни заслуженный артист России Генрих Казарьян. Об этом сообщил Тверской театр юного зрителя в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из фильма: Вызов. Режиссер Анатолий Артамонов. 2005 Заслуженный артист России Генрих Казарьян

«С большим сожалением сообщаем, что наш театр потерял коллегу, друга и выдающегося профессионала», — говорится в сообщении.

В театре принесли соболезнования семье и близким Генриха Арменовича. Уточняется, что о дате, месте и времени прощания сообщат дополнительно.

В числе актерских работ Генриха Казарьяна — спектакли «Загадочное ночное убийство собаки», «Панночка», «Кабала святош», «Забыть Герострата». Он также поставил спектакль «Дурацкая жизнь» С. Злотникова.

Генрих Арменович служил в драматических театрах Чикмента, Магнитогорска, Таллина, Новгорода, Ижевска, Новомосковска, Магнитогорска, Петрозаводска, Калинина. В Тверском ТЮЗе, лидирующем театре Твери и области, Генрих Казарьян служил с 1977 года. Тверскому ТЮЗу 14 января 2023 года исполнился 91 год.