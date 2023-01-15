Тель-Авив, Израиль, 15 января, 2023, 11:30 — ИА Регнум. При взрыве боеприпаса на военной базе, которая находится в центре Израиля, погиб один военнослужащий. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Также указывается, что ещё трое израильских военнослужащих в результате этого были ранены.

Кроме того, отмечается, что в данный момент военная полиция Израиля начала расследование произошедшего, выводы по итогам которого будут представлены в военную прокуратуру страны.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что автомобиль, из которого подозреваемыми вёлся огонь, обстреляли в ходе контртеррористической операции в районе села Джаба около Дженина на Западном берегу реки Иордан израильские военные.